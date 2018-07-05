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الخميس، 05 يوليه 2018 08:02 م
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رئيس وزراء اليابانى يعتزم لقاء الزعيم الكورى الشمالى

الخميس، 05 يوليه 2018 06:35 م
رئيس وزراء اليابانى يعتزم لقاء الزعيم الكورى الشمالى رئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ
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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، عن عزمه لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لحل قضية المختطفين اليابانيين فى كوريا الشمالية.


ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن آبى قوله - خلال حديثه مع المختطفة السابقة هيتومى سوجا والتى ما زالت أمها فى عداد المفقودين بعدما كانتا قد اختطفتا من قبل عملاء كوريين شماليين قبل عشرات السنين - إنه عازم على لقاء كيم لمحاولة حل القضية ، إلا أن القيام بذلك قد لا يكون أمرًا سهلًا -بحسب تعبيره.


وأشار إلى أن طوكيو وبيونج يانج ينبغى أن تنهيا مسألة انعدام الثقة بينهما وبدء مسيرة دبلوماسية جديدة.

 

 

 


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