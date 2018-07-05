رئيس الوزراء يتابع جهود تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة تطوير ترام الرمل بالإسكندرية.

ويبلغ طول مسار الترام (فكتوريا- الرمل- المنشية) يبلغ 13.7 كم بعدد محطات 28، وتتمثل الفكرة الرئيسية للمشروع فى تنفيذ كبارى علوية بالتقاطعات وإشارات ضوئية إلكترونية مع استبدال وحدات الترام القديمة باخرى حديثة، فضلا عن إعادة تأهيل سكة حديد الترام وإنشاء شبكة كهربائية جديدة، إلى جانب تحديث ورش صيانة "مصطفى كامل" وتطوير مجمع المحطات.