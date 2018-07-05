رئيس القابضة المعدنية: 10.4 مليار جنيه صادرات الشركات العام الحالى

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الصادرات المستهدفة للشركات التابعة 12 شركة تبلغ نحو 12 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، فيما حققت العام المالى الحالى نحو 10.4 مليار جنيه لأول مرة.

وأضاف الدكتور مدحت نافع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الصادرات التى حققتها الشركة العام المالى 2017-2018 بلغت نحو 10.4 مليار جنيه، مقابل صادرات فعلية بلغت 6.9 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

وأكد مدحت نافع أن هناك توجيهات لكل رؤساء الشركات التابعة، لزيادة الصادرات بهدف توفير العملة الصعبة، وتحسين الأوضاع المالية للشركات، ورفع نسب الربحية فى إطار تنشيط التسويق والسعى إلى فتح أسواق جديدة.

وحول أبرز الشركات المصدرة للمنتجات المصرية للخارج قال نافع إن شركة مصر للألومنيوم تستهدف صادرات بـ758 مليون جنيه، مقابل صادرات العام الحالى تصل إلى 704.4 مليون جنيه، ومقابل صادرات فعلية العام المالى 2016-2017 بلغت نحو 467.8 مليون جنيه.

فيما تستهدف شركة السبائك الحديدية صادرات بـ882.6 مليون جنيه، مقابل صادرات العام الحالى، تخطت المليار جنيه، فيما حققت العام المالى 2016-2017 نحو 695 مليون جنيه.

كما تستهدف شركة الكوك صادرات بنحو 844.5 مليون جنيه، مقابل صادرات العام الحالى بلغت أكثر من مليار جنيه وصادرات العام المالى 2016-2017 بلغت 218.8 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور مدحت نافع لـ”اليوم السابع” أن شركة النصر للتعدين تستهدف العام المالى المقبل نحو مليار و92 مليون جنيه صادرات، مقابل صادرات بلغت 690 مليون جنيه العام الجارى، وصادرات محققة العام المالى 2016-2017 بلغت 830 مليون جنيه.