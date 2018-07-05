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رئيس الحكومة التونسية يدعو رجال الأعمال للاستفادة من فرص الاستثمار

الخميس، 05 يوليه 2018 02:05 ص
رئيس الحكومة التونسية يدعو رجال الأعمال للاستفادة من فرص الاستثمار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
(أ ش أ)
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دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين وكافة الفاعلين فى المجال الاقتصادي، إلى الاستفادة من فرص الاستثمار فى بلاده، والتحلى بالثقة فى خيارات تونس وتوجهاتها الاقتصادية، خاصة أنه تم تسجيل بوادر مشجعة لعودة النمو الاقتصادى خلال الأشهر الأخيرة والتى يتعين دعمها من خلال توفير كل الظروف لتحقيق انتعاشة اقتصادية فعلية.

وأكد الشاهد، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 242 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية بمقر السفارة بتونس، أنه على يقين أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعمها لبلاده فى المجالين الاقتصادى والعسكرى باعتبار تونس حليفا قويا وجديرا بالثقة فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساهم فى نجاح التجربة الديمقراطية التونسية والتى سيكون لها بالغ الأثر على مستوى السلم والأمن فى المنطقة من خلال تكريس انتصار قيم الديمقراطية والحرية على التطرف والإرهاب.

 


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