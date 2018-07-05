دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تخفض سعر اللحوم المجمدة لـ45 جنيهًا

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:
وزارة التعليم العالى:
فيديو وصور.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات.. 30 ألف تقدموا لحجز الاختبارات "إلكترونيا" حتى الآن.. خالد عبد الغفار يرسل خطابا رسميا لوزير الداخلية لتأمين مقار التنسيق ومواجهة السماسرة
وزارة التربية والتعليم:
كنترولات الثانوية العامة "خلية نحل".. التعليم: انتهاء تقدير العينات العشوائية للجيولوجيا والفلسفة.. بحث تشابه الإجابات بلجان الشغب بعد إنهاء التصحيح.. وتؤكد: الإجابات البديلة لنماذج البوكليت تقلل التظلمات
وزارة الصحة:
صحة المصريين X يد 14 سيدة تقودهن هالة زايد.. أسندت هيئة التأمين الصحى لــ"سهير عبد الحميد" كأول سيدة تتولى المنصب.. ألفت غراب المسئولة عن تأمين احتياجات البلاد من الدواء.. والعشماوى تتولى ملف الطفولة والأمومة
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
700 مليار جنيه قيمة تقديرية لأصول مبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.. وخبراء وعقاريون يطالبون بوضع رؤية خاصة لاستغلال هذه الأصول بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء
وزارة الكهرباء:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
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