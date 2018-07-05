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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تخفض سعر اللحوم المجمدة لـ45 جنيهًا

الخميس، 05 يوليه 2018 12:02 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تخفض سعر اللحوم المجمدة لـ45 جنيهًا د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 
 

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