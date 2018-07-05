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الخميس، 05 يوليه 2018 04:36 م
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خلاف بين ميركل وأوروبان حول الإحسان للغير

الخميس، 05 يوليه 2018 03:34 م
خلاف بين ميركل وأوروبان حول الإحسان للغير ميركل
رويترز
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شب خلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان بشأن المسؤوليات التى تقع على عاتق أوروبا تجاه اللاجئين الباحثين عن ملاذ آمن فى أوروبا خلال مؤتمر صحفى شابه التوتر والانفعال على غير المعتاد.

وقالت ميركل فى المؤتمر الصحفي المشترك مع أوربان فى برلين "يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق ببشر.. بشر جاءوا إلينا وهذا يرتبط بالرسالة الأساسية لأوروبا.. الإنسانية".

وتابعت "أعتقد أن جوهر أوروبا هو الإنسانية وإذا ما أردنا الحفاظ على هذا الجوهر والاضطلاع بدور فيما يتعلق بهذه القيم فيجب على أوروبا ألا تدير ظهرها للعوز والمعاناة".

لكن أوروبان الذى نصب نفسه منذ عام 2015 خصما لسياسة ميركل بشأن الهجرة قال إن أفضل وسيلة تظهر بها أوروبا إنسانيتها هو أن تلغي الحوافز التى تشجع اللاجئين على القدوم للقارة.

وأضاف "إذا كان العون الذى تقدمه أوروبا للمهاجرين سيدفع الناس فى أفريقيا وآسيا إلى استنتاج أن بوسعهم القدوم فسيفعلون ذلك".

ومضى قائلا "يجب علينا الإحسان للغير دون أن نخلق عامل جذب والسبيل الوحيد الذى نعرفه للقيام بذلك هو إغلاق الحدود وتقديم المساعدة (لهذه الدول) وعدم السماح بدخول من يجلبون معهم المتاعب".

 

 

 


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