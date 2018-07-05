خطة أمنية جديدة بالكويت لضبط 120 ألف مخالف لقوانين الإقامة

الكويت (أ ش أ)

قالت مصادر كويتية مطلعة، إن وزارة الداخلية الكويتية، ستطبق خطة جديدة لملاحقة مخالفى الإقامة فى البلاد الذى يصل عددهم إلى 120 ألف مخالف حسب آخر إحصاء رسمى، خاصة بعد انتهاء المهلة التى منحها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، للمخالفين بالمغادرة أو تقنين أوضاعهم، دون أى مساءلة أو غرامات فى أبريل الماضى.

وأضافت المصادر الأمنية، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية الكويتية، تضع ملف مخالفى الإقامة على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تنفيذ الخطة الأمنية خلال المرحلة الجارية.

وأوضحت أن الخطة تتضمن تكثيف تحريات الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتحديد الأوكار والمناطق التى يتخذها مخالفى الإقامة ملاذا لهم، خاصة فى المزارع المنتشرة بالمناطق الحدودية بالكويت، وكذلك المناطق الصناعية؛ لمداهمتها وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم أيضا تكثيف التواصل مع الكفلاء، لإحضار جوازات سفر المتغيبين ومخالفى الإقامة، وتحديد الأماكن التى يحتمل تواجدهم فيها، بالإضافة إلى حث المواطنين على الإبلاغ الفورى عن مخالفى الإقامة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر الإحصاءات الرسمية فى الكويت، قد كشفت عن وجود نحو 120 ألف مخالف لقوانين الإقامة فى البلاد؛ وذلك بعد استفادة 57 ألفا من المهلة الأخيرة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية فى يناير الماضى، لتقنين أوضاع المخالفين، والتى انتهت فى شهر أبريل الماضى.