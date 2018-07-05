حريق فى 4 منازل بسوهاج وإصابة 6 أشخاص بحروق واختناقات

سوهاج – عمرو خلف

أصيب 6 أشخاص بحروق وإختناقات إثر نشوب حريق فى 4 منازل وأحواش لتربية الماشية بنجع الرزيقات بمركز العسيرات، وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج العام والمنشاه المركزى.

تلقى اللواء عمر عبد العال مدير امن سوهاج بلاغا بالواقعة وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبينن شوب حريق بمنزل ملك "حمدي أحمد علي أبو طالب" 19 عاماً عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنزل وحوشين مجاورين ملك كل من عادل علي عامل ورزيقي البدري رزيقي 22 عاماً عامل و محمد صالح سعد الدين 35 عاماً عامل وتم السيطرة علي الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص بحالة إختناق و3 أشخاص بحروق سطحية متفرقة بالجسم أثناء محاولتهم استخراج الماشية الخاصة بهم وصرح لهم بالخروج عقب تلقيهم الإسعافات اللازمه بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأن الحريق نتج عن تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأولوأضافوا بنفوق عدد 3 رأس ماشية وعدد1 دابة وأحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفواالشبهة الجنائية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1220 إداري المركز لسنة 2018.