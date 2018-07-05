جهاز المشروعات والعاصمة الإدارية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقر ومعرض دائم للجهاز

كتب إسلام سعيد

وقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية بهدف تأسيس فرع للجهاز بمقر العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب المزمع إقامتها بالعاصمة، إضافة إلى إقامة معرض دائم ومتخصص بالعاصمة لعرض وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقع المذكرة من جانب العاصمة الإدارية الدكتور ياسر البارودى رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية، ومن جانب الجهاز نيفين جامع الرئيس التنفيذى.

وترى نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، أن المذكرة تهدف إلى تشجيع الشباب على اقحام الشباب فى مجال العمل الحر من خلال تمويل ودعم مشروعات الشباب هناك، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أن يكون هناك مشروعات كثيرة للشباب فى مقر العاصمة.