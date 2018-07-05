جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جورجيا الأمريكية للتعاون البحثى

​وائل ربيعى​

وقعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمى والبحثى ​مع ​كلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة جورجيا الأمريكية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون المشترك في برامج التعليم والتدريب والبحث العلمى وانخراط الكليتين فى أنشطة أكاديمية وخدمية وبحثية، ودراسة إنشاء درجة علمية مشتركة بين الكليتين فى مجال الإنتاج الزراعى، إضافة إلى التعاون فى إقامة ورش عمل ومشروعات بحثية فى العلوم الزراعية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب​، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. كما وقعها عن جامعة جورجيا، الدكتور نويل فالوز مسئول التعاون الدولي بجامعة جورجيا، وذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور مجدى عبد القادر، أمين عام الجامعة، وأساتذة من الجانبين.

و​قال الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ​إ​ن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للعمل على دعم التعاون التعليمى والبحثى مع الجامعات العالمية، وتبادل الخبرات واعتماد برامج علمية مشتركة فى إطار سعي جامعة القاهرة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث، موضحًا أن تخصص العلوم الزراعية يأتى فى المرتبة 230 عالميًا وفقًا لتصنيفQS.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أكد أن استراتيجية جامعة القاهرة فى مجال التعاون الدولى تقوم على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة فى المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التى تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوى قدرات تنافسية للعمل داخل وخارج مصر.

وعينت جامعة القاهرة الدكتور فريد كمال رمزى، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بالجامعة، ليكون منسقًا لمتابعة تفعيل مذكرة التفاهم كما عينت جامعة جورجيا منسقًا لها.