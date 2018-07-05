تنفيذ 30 حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل خلال حملات مكبرة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملة أمنية مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ونهر النيل بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط للشارع القنائى وتفعيل القانون.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد شن حملة أمنية مكبرة لتفعيل تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدى متنوعة بمراكز قفط ونجع حمادى ومركز وبندر قنا.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.



