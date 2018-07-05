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تمكين المصريين بالخارج من إثبات إقامتهم بمصر على الأقارب حتى الدرجة الرابعة

الخميس، 05 يوليه 2018 02:30 م
تمكين المصريين بالخارج من إثبات إقامتهم بمصر على الأقارب حتى الدرجة الرابعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر على أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

جاء ذلك فى إطار حرص وزير الداخلية على تطوير وتيسير كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم.

وحرص وزير الداخلية، على توجيه قطاع الأحوال المدنية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل جمهورية مصر العربية، بأن يرسل تفويضاً موثقاً من بعثاتنا القنصلية بالخارج لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يستطيع من خلاله إثبات محل إقامته على أحد أقاربه بإقراره بأنه مقيم طرفه ويتم إثبات محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومى للضامن .

ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية للبعثات القنصلية بالخارج لتصوير المواطنين الراغبين فى إستخراج بطاقة الرقم القومى .


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الرقم القومي

المصريين بالخارج

الاحوال المدنية

وزارة الداخلية




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