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من 400 ألف إلى 1.84 مليون شخص..

تقرير: ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية منذ انتخاب ترامب

الخميس، 05 يوليه 2018 10:16 ص
تقرير: ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية منذ انتخاب ترامب ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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كشف تقرير أمريكى عن تزايد عدد أعضاء منظمة الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية من 400 ألف إلى 1.84 مليون شخص منذ انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وذكر التقرير، الذى نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن المنظمة الأمريكية شهدت قفزة فى التبرعات الإلكترونية، خلال الـ 15 شهرا الأولى من انتخاب ترامب، وفى السنوات الثلاث التى سبقت انتخاب ترامب، كان متوسط التبرعات الإلكترونية لصالح الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية يتراوح ما بين 3 ملايين دولار و5 ملايين دولار سنويا، غير أنه منذ انتخاب الرئيس الأمريكى فى عام 2016، زادت التبرعات الإلكترونية إلى المنظمة إلى ما يقرب من 120 مليون دولار.

يذكر أن الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية هو منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها فى الدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية والحفاظ عليها التى يتمتع بها كل شخص فى هذه الدولة كما هو منصوص عليه فى الدستور والقوانين الأمريكية.

 


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