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تعيين مدير سابق فى محطة فوكس نيوز مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض

الخميس، 05 يوليه 2018 11:33 م
تعيين مدير سابق فى محطة فوكس نيوز مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض ترامب
(أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس تعيين المدير التنفيذى السابق فى محطة "فوكس نيوز" بيل شاين نائبا لمدير الاتصالات فى البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض فى بيان إن شاين البالغ من العمر 55 عاما "سيعمل مساعدا للرئيس ونائبا لمدير الاتصالات فى البيت الأبيض، هو سيجلب معه خبرة أكثر من عقدين فى البرمجة التلفزيونية والاتصالات والإدارة".

وكان شاين عيّن رئيسا مشاركا لمحطة فوكس نيوز فى أغسطس 2016، خلفا لروجر إيلس الذى استقال إثر مقاضاته بتهمة تحرش جنسي.

لكن شاين سرعان ما استقال فى مايو 2017 بسبب شكوك حول طريقة تعامله مع قضية ايلس واتهامات بأنه ساعد فى التستر على سوء السلوك المزعوم. وكان ثالث مسؤول يترك العمل فى المحطة فى غضون عام.

وأنهت المحطة أيضا علاقتها مع المذيع بيل اورايلى إثر تقارير عن دفعه ملايين الدولارات لتسوية مزاعم تحرش جنسى بحقه.

ولا يزال منصب مدير الاتصالات فى البيت الأبيض شاغرا منذ استقالة المديرة السابقة هوب هايكس فى مارس الفائت.

 

 

       

 


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