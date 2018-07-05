تعرف على الكبارى العلوية المنفذة خلال 4 سنوات فى 20 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 22 معلومة كل ما تريد معرفته عن الكبارى العلوية التى نفذتها وزارة النقل خلال آخر 4 سنوات بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

1- محور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية 497.5 مليون جنيه.

2- محور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه.

3- محور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه.

4- محور بنها علي النيل بتكلفة 595 مليون جنيه.

5- كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه.

6- كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه.

7- عدد 2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه.

8- توسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه.

9- كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه.

10- كوبرى أبو حماد العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه.

11- كوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه.

12- كوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه.

13- كوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة / الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه.

14- كوبرى أجا العلوى على طريق بنها / المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه.

15- عدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه.

16- عدد 2 كوبرى على الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 118 مليون جنيه.

17- كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه.

18- كوبرى دمنهور العلوى بتكلفة 151 مليون جنيه.

19- كوبرى التوفيقية العلوى بتكلفة 76 مليون جنيه.

20- كوبرى قوص بتكلفة 44 مليون جنيه.

21- كبارى القطاع السابع بالطريق الصحراوي بتكلفة 610 مليارات جنيه.

22- كبارى طريق القاهرة – السويس بتكلفة 377 مليون جنيه .