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الخميس، 05 يوليه 2018 06:20 ص
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تعرف على استراتيجية الحكومة لتنمية الثروة المعدنية

الخميس، 05 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على استراتيجية الحكومة لتنمية الثروة المعدنية منجم ذهب السكرى - أرشيفية
كتب ـ أحمد أبو حجر
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كشف برنامج الحكومة عن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تنمية الثروة المعدنية من خلال عدة محاور يأتى على رأسها تعظيم الاستفادة من منجم ذهب السكرى.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن شركة السكرى لمناجم الذهب فإن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة منذ بدء الإنتاج عام 2010، منهم نحو 196.6 مليون دولار من تحت حساب الأرباح وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضى، ونحو 112.6 مليون دولار تحت بند الإتاوة، وذلك منذ بدء العمل بالمنجم وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

وبحسب بيان الحكومة فإن الحكومة ستقوم بإنشاء مصنع للرمال السوداء بمنطقة البرلس، وهو المصنع الذى سيقام على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، ويوفر هذا المصنع أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة.

وتعتمد استراتيجية الحكومة فى تنمية الثروة المعدنية على الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية فى شبة جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادى.


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