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الخميس، 05 يوليه 2018 04:37 م
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تراجع جماعى فى ختام تعاملات البورصة.. ورأس المال أقل من 900 مليار جنيه

الخميس، 05 يوليه 2018 02:52 م
تراجع جماعى فى ختام تعاملات البورصة.. ورأس المال أقل من 900 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.
 
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
  
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 16125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2719 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 16205 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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