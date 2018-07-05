تحريات الأمن تثبت صحة واقعة مقتل فكهانى على يد آخر بالمرج

كتب عامر مصطفى

تسلم مصطفى مخلوف، وكيل نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار اسلام الجوهرى، تحريات الأمن حول واقعة قتل فكهانى على يد آخر بسبب معاكسة فتاة كانت تسير بالشارع، وهو ما جعل المتهم يطعن المجنى عليه.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم دائم الشجار مع الآخرين، وامرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بالقتل وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل الفكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهم، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.

وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم المرج بلاغا بنشوب مشاجرة فى سوق تجارى بالمنطقة لقى على أثرها أحد الأشخاص يدعى "محمد.ب"، ويعمل بمقهى مصرعه على يد شخص يدعى "حمدى.ي" 30 سنة، بسبب خلافات بين البائعين.

وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.