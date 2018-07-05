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الخميس، 05 يوليه 2018 05:38 م
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تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

الخميس، 05 يوليه 2018 04:21 م
تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، حبس شادى أبو زيد، مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على خلفية التحقيقات فى الانضمام لجماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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