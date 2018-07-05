video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 05 يوليه 2018 10:20 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%.
 
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع ليغلق بالقرب من مستوى 16,300 نقطة، وسط أحجام تداول ضعيفه نسبياً، حيث لم يستطع المؤشر الرئيسي البقاء فوق مستوى المقاومة الثانوي 16,400 نقطة، ثم بدأت عمليات جني الأرباح.
 
 
وأضافت الشركة، فى تقريرها اليومى،  على الرغم من ذلك، تتوقع أن القوى الشرائية ستظهر قريبًا  وأن المؤشر الرئيسى قادر على الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 16,600 نقطة، متابعة أما  السيناريو الأسوأ هو أن يتحرك الحركة عرضية بين مستويي 16،400-16،000 نقطة،ناصحة بتطبيق وقف الخسارة في حالة انخفاض المؤشر تحت منطقة الدعم 16000-15800 نقطة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-7-2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصه




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة