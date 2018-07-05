تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع ليغلق بالقرب من مستوى 16,300 نقطة، وسط أحجام تداول ضعيفه نسبياً، حيث لم يستطع المؤشر الرئيسي البقاء فوق مستوى المقاومة الثانوي 16,400 نقطة، ثم بدأت عمليات جني الأرباح.

وأضافت الشركة، فى تقريرها اليومى، على الرغم من ذلك، تتوقع أن القوى الشرائية ستظهر قريبًا وأن المؤشر الرئيسى قادر على الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 16,600 نقطة، متابعة أما السيناريو الأسوأ هو أن يتحرك الحركة عرضية بين مستويي 16،400-16،000 نقطة،ناصحة بتطبيق وقف الخسارة في حالة انخفاض المؤشر تحت منطقة الدعم 16000-15800 نقطة.