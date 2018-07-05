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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 16سبتمبر

الخميس، 05 يوليه 2018 02:52 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ 16سبتمبر المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لـ 16 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
 
 

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