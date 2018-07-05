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بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على السيدات بروض الفرج

الخميس، 05 يوليه 2018 08:00 ص
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على السيدات بروض الفرج المتهم بالتعدى على السيدات بمنطقة روض الفرج
كتب عامر مصطفى
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تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح روض الفرج، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدى على السيدات بمنطقة روض الفرج بعد إحالته للمحكمة الجنائية من قبل النيابة.

وأحال المستشار شريف محفوظ، رئيس نيابة روض الفرج، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة المتهم بالتعدى على السيدات، وذلك لمحكمة الجنح تمهيدا لمحاكمته.

وانكر المتهم بالتعدي على السيدات فى منطقة روض الفرج وطعنهن بسلاح ابيض فى مناطق حساسة من اجسادهن الواقعة، مؤكدا انه كان يحاول سرقتهن، وبتفريغ كاميرات المراقبة لاحد المحال القريبة من الحادث ، كشفت كذب المتهم ، واكدت أنه تعمد طعن السيدات في مناطق حساسة، وبمواجهته بها اعترف بارتكابه الواقعة ، مبررا ذلك بانه كان فى حالة سكر.

وأضاف المتهم عدم وجود صلة بينه وبين الضحايا، مشيرا الى انه تعدي عليهن دون اسباب اثناء استقلاله سيارة جيب شيروك، وامرت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم فوجئت بقيام مجهول يستقل سيار ة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى فى منطقة حساسة من جسدها، كما تبين بسابقة قيام الجانى بإرتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمني.

ودلت التحريات ان السيارة التى كان يستقلها الجانى تبين أنها مُقيدة بإسم  ك.م. ع، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة مصطفى أ. م- وينتحل إسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، سن38- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق إتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرهم قضية "سرقة" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى إرتكاب الواقعتين .

يُشار إلى أنه أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات ،عاملة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل ، وقررت بتعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما وإتهمته بإرتكاب واقعة التعدى عليها.


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