بطريرك الكاثوليك يسافر إلى روما للمشاركة فى صلاة "الفاتيكان" لأجل الشرق الأوسط

سارة علام

يسافر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، غدًا إلى روما للمشاركة فى الصلاة المسكونية التى دعا إليه قداسة البابا فرنسيس من أجل الشرق الأوسط السبت المقبل بمدينة بارى الإيطالية.

وفى بيان له قبل السفر، أكد البطريرك أن اللقاء دعوة من بابا الفاتيكان لكل رؤساء كنائس الشرق الأوسط ويساعد ويساعد على تقارب الأشخاص فكرًا وقلبًا مضيفا: نذهب لكي نعلن إننا معًا من أجل خير وسلام الشرق الأوسط.

وأضاف: كما وأدعو شعبنا الحبيب وكل الاكليروس والرهبان والراهبات للصلاة في هذا اليوم،فليكن يوم صلاة يوحد الجميع في المحبة والسلام