بريطانيا: لندن ستتشاور مع حلفائها بشأن الرد على حادث غاز الأعصاب الجديد

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أعلن وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد، أن بلاده ستتشاور مع حلفائها بشأن رد محتمل على روسيا، على خلفية الحادث الأخير لتسمم شخصين بغاز الأعصاب الذى استخدم فى حادثة سكريبال، مؤكدا أن موسكو عليها تقديم تفسير لما حدث.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - أن جاويد أطلع فى جلسة لمجلس العموم البريطانى اليوم الخميس النواب على المستجدات فى القضية، عقب ترأسه اجتماعا أمنيا طارئا للحكومة لبحث الحادث فى وقت سابق اليوم.



وأكد وزير الداخلية البريطانى فى حديثه فى مجلس العموم أن الشخصين الذين يعالجان فى المستشفى يبدو أنهما تعرضا لغاز (نوفوتشوك) السام فى موقع آخر غير موقع حادث تسميم ضابط المخابرات الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى مارس الماضي، وبعيدا عن المواقع التى كانت جزءا من عملية التطهير والتعقيم التى أعقبت الحادث.



وحث جاويد روسيا على توضيح الكيفية التى تعرض بها الزوجان اللذان يرقدان فى المستشفى فى حالة حرجة للغاز قبل أن يفقدا الوعي.

ولفت إلى أن حادثة سكريبال - التى اتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف خلفها - أثارت رد فعل دولى عنيف تضمن طرد دبلوماسيين روس، وكما حدث فى السابق ستتشاور الحكومة البريطانية مع شركائها وحلفائها الدوليين عقب هذه التطورات الأخيرة.