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بريطانيا تطالب روسيا بتفاصيل بعد حالتى تسمم جديدتين بمادة "نوفيتشوك"

الخميس، 05 يوليه 2018 10:24 ص
بريطانيا تطالب روسيا بتفاصيل بعد حالتى تسمم جديدتين بمادة "نوفيتشوك" وزير الأمن البريطانى بن والاس
رويترز
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طالب وزير الأمن البريطانى روسيا بتقديم تفاصيل بشأن الهجوم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذى استهدف العميل المزدوج السابق سيرجى سكريبال وابنته، وذلك بعد تسمم رجل وامرأة بريطانيين بنفس المادة.

ويرقد الاثنان فى حالة صحية حرجة بعد ما يعتقد أنه تعرض عرضى للمادة السامة، يأتي بعد الهجوم على العميل الروسى السابق سكريبال وابنته يوليا فى مدينة سالزبرى في مارس الماضى.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته وهو اتهام نفته روسيا مرارا.

وقال وزير الأمن بن والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) اليوم الخميس "يمكن أن تصوب الدولة الروسية هذا ’الخطأ’، بإمكانهم إخبارنا بما حدث وما فعلوه وملء بعض الفجوات الكبيرة التى نحاول سدها".

وأضاف "أنهم (الروس) من يقدر على الإجابة على كل الألغاز ليبقى الناس فى أمان".

 

 

 

 


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