برلمانى روسى: نصف مقاتلات "سو-57" تختبر فى سوريا

موسكو (أ ش أ)

صرح عضو لجنة الدوما (البرلمان الروسى) للدعم القانونى لتطوير منظمات صناعة الدفاع الروسية فلاديمير جوتينيف، بأن نصف مقاتلات "سو-57" تختبر فى سوريا.

وقال جوتينيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "إن وجود طائراتنا "سو-57" الأربع فى سوريا يسمح لنا بالتأكيد الحصول على المزيد من المعلومات حول قدرات هذه الطائرة وكشف باستخدام الأجهزة الإلكترونية "إف - 22 " و"إف - 35" الأمريكية، والتى تصل إلى نفس مسرح العمليات العسكرية"، موضحا أن أربع مقاتلات روسية من الجيل الخامس "سو- 57" اكتسب خبرة قتالية فى عمليات مكافحة الإرهاب فى سوريا، حيث يُجرى اختبارها هناك.

يشار إلى أن "سوخوى-57" هى مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" فى تطويرها من عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية، وهى مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث، حيث أجرت الطلعة الأولى فى عام 2010.

يذكر أن رئيس مؤسسة بناء الطائرات المتحدة يورى سليوسار قد أعلن - فى وقت سابق - أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية - الفضائية الروسية فى عام 2019.