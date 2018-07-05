باكستان تجدد دعمها لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"

إسلام آباد (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الخميس، دعم بلاده لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، مشددا على اعتقاد بلاده بأنه لا حل عسكرى للصراع الأفغانى.

وأكد فيصل -فى تصريحات أوردتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن بلاده تدعم خطوات الرئيس الأفغانى أشرف غانى فى هذه القضية، معربا عن أمله أن تستغل "طالبان" الفرصة السانحة لإحلال السلام. وتابع المتحدث الباكستانى "أن إقناع الحركة بالجلوس على طاولة المفاوضات ليست مسؤولية بلاده بمفردها".

وقال " أن أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى أثنت خلال زيارتها للبلاد الأسبوع الجارى على نظام باكستان لإدارة الحدود مع أفغانستان".

يشار إلى أن ويلز وصلت باكستان الاثنين الماضى والتقت بقائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باخوا أمس الأول الثلاثاء وأكدا -خلال اللقاء- هدفهما المشترك بتحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة وذلك وفق الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى.