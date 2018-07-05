video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان تجدد دعمها لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"

الخميس، 05 يوليه 2018 10:50 ص
باكستان تجدد دعمها لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الخميس، دعم بلاده لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، مشددا على اعتقاد بلاده بأنه لا حل عسكرى للصراع الأفغانى.

وأكد فيصل -فى تصريحات أوردتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن بلاده تدعم خطوات الرئيس الأفغانى أشرف غانى فى هذه القضية، معربا عن أمله أن تستغل "طالبان" الفرصة السانحة لإحلال السلام. وتابع المتحدث الباكستانى "أن إقناع الحركة بالجلوس على طاولة المفاوضات ليست مسؤولية بلاده بمفردها".

وقال " أن أليس ويلز نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى أثنت خلال زيارتها للبلاد الأسبوع الجارى على نظام باكستان لإدارة الحدود مع أفغانستان".

يشار إلى أن ويلز وصلت باكستان الاثنين الماضى والتقت بقائد الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باخوا أمس الأول الثلاثاء وأكدا -خلال اللقاء- هدفهما المشترك بتحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة وذلك وفق الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 11 من مسلحى طالبان جنوب أفغانستان

مقتل وإصابة 47 مسلحًا من طالبان فى عمليات بولاية لوجار وسط افغانستان

"التايمز": مئات من مقاتلى طالبان يتدربون فى أكاديميات عسكرية فى إيران

طالبان

باكستان

الخارجيه الباكستانيه

محادثات السلام

محادثات السلام مع طالبان

الحكومه الافغانيه




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة