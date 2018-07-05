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الخميس، 05 يوليه 2018 11:25 ص
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انتهاء اجتماع إنشاء صندوق ثلاثى للمشروعات التنموية مصر وإثيوبيا والسودان

الخميس، 05 يوليه 2018 11:06 ص
انتهاء اجتماع إنشاء صندوق ثلاثى للمشروعات التنموية مصر وإثيوبيا والسودان جانب من اللقاء
كتب - أحمد يعقوب
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فى إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية فى مصر والسودان وأثيوبيا، اجتمعت وفود رفيعة المستوى من الدول الثلاث فى القاهرة يومى 3 و4 يوليو 2018 بمقر البنك المركزى المصرى للتباحث حول الصندوق الثلاثى لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية

 

تناولت المناقشات كافة المسائل المتعلقة بإنشاء الصندوق وبصفة خاصة أهدافه، هيكله، حوكمتُه وإدارته، حجم التمويل. وتم التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة لتكثيف التشاور بين الدول الثلاث فى الأسابيع القادمة تمهيداً لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات، وأعرب الجانب المصرى عن ترحيبه باستضافة الجولة المقبلة على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية المقرر عقدها فى شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.


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