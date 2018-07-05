امبراطور اليابان يستأنف نشاطه بعد استراحة استمرت ثلاثة أيام

أ ف ب

قالت وكالة رعاية القصر الإمبراطورى اليابانى إن الإمبراطور أكيهيتو استأنف مهامه الرسمية، اليوم الخميس، بحضور مراسم للترحيب بسفراء جدد، وذلك بعد أن خلد إلى الراحة لبعض الوقت إثر معاناته من غثيان وأعراض أخرى.

وأمضى أكيهيتو (84 عاما) معظم ولايته على العرش التى تقترب من ثلاثة عقود، وهو يحاول تخفيف آثار الحرب. ومن المقرر أن يتنازل عن العرش في 30 أبريل من العام المقبل فى أول تنازل لإمبراطور يابانى عن العرش منذ نحو قرنين.

وكان الإمبراطور ألغى واجباته العامة، يوم الاثنين، بعد شعوره بدوار وغثيان بسبب إصابته بنقص فى التروية الدماغية وهى حالة لا يتدفق فيها الدم بصورة كافية للمخ.

وقال متحدث بوكالة رعاية القصر الإمبراطورى إن أكيهيتو استأنف العمل بمكتبه، أمس الأربعاء، بالتوقيع على وثائق حكومية وعاد الآن لأداء واجباته العامة. وأضاف المتحدث أن من غير الواضح ما إذا كان الإمبراطور قد تعافى تماما.

كان أكيهيتو قد قال عام 2016 إنه يخشى من أن تقدمه في السن يجعل من الصعب عليه القيام بمهامه. وسبق أن خضع الإمبراطور لجراحة في القلب وعولج من سرطان البروستاتا.