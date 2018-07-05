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اليونان: يجب التوصل لاتفاق بشأن الأمن قبل انعقاد مؤتمر جديد حول قبرص

الخميس، 05 يوليه 2018 09:37 ص
اليونان: يجب التوصل لاتفاق بشأن الأمن قبل انعقاد مؤتمر جديد حول قبرص وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس
نيقوسيا (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس إنه يتعين على اليونان وتركيا أولاً التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب المتعلقة بالأمن والضمانات قبل عقد مؤتمر جديد حول قبرص.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية، عن كوتزياس قوله "إن الحكومة اليونانية قد شددت بالفعل على الحاجة إلى مثل هذا الاتفاق قبل أن يلتقى الطرفان أولاً فى جنيف ثم فى كران مونتانا".. مشيرا إلى أن المسؤولية عن عدم اكتمال هذا العمل التحضيرى تقع على عاتق المستشار الخاص للأمم المتحدة، إسبن بارث إيدى.

وأوضح وزير الخارجية اليونانى أنه - خلال اجتماع رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى بكين - وافق أردوغان على ضرورة مناقشة هذه القضايا، لكن فيما بعد لم تتبع تركيا هذا الاتفاق، وبالتالى لم يستكمل العمل التحضيرى بشأن هذه المشاكل الحاسمة للقضية القبرصية.

وشدد على الحاجة إلى اتفاق مبدئى بين اليونان وتركيا قد تم مناقشته بين الجانبين قبل الانتخابات فى تركيا، قائلا "آمل أن تتبع الحكومة التركية الجديدة الاتفاق الذى كان لدينا قبل كرانز مونتانا من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئى".

 


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