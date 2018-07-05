اليوم.. وزير الآثار يتوجه لفرنسا لافتتاح معرض كنوز مصرية

يغادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، يرافقه النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، متوجهين إلى موكانو بفرنسا لافتتاح معرض "كنوز مصرية" غدا، وذلك فى إطار خطة الوزارة للترويج والتسويق وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر الوزير والوفد المرافق له عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على أن يغادر على متن طائرة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" المتجهة إلى فرانكفورت ومنها إلى موكانو بفرنسا.