اليمن يؤكد دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممى للتوصل إلى تسوية سياسية

(أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، ببيان الاتحاد الأوروبى بخصوص اليمن الصادر فى 25 يونيو 2018، والذى أكد التزام الاتحاد الأوروبى بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدة التزام الحكومة اليمنية بمواصلة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثه الخاص مارتن غريفيثس، للوصول لحل سياسى مستدام للصراع فى اليمن، مشيرة فى الوقت ذاته، إلى أن أى تواصل مع الفاعلين الإقليميين دون التشاور الكامل مع الحكومة اليمنية سيؤدى إلى فشل هذه الجهود.

وأشارت الخارجية -فى بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس الأربعاء- إلى أن الحكومة اليمنية تنظر بقلق لإغفال بيان المجلس الاعتراف بالجهود التى يبذلها الشعب اليمني، بدعم من التحالف العربي، لاستعادة الشرعية وإنهاء التدخل الإيرانى فى اليمن.

وحول العملية العسكرية فى الحديدة، أشارت الخارجية إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة فشل كافة الجهود السياسية لضمان انسحاب ميليشيا الحوثى من المدينة والميناء، ورفض الحوثيين لمبادرات مبعوث الأمين العام السابق اسماعيل ولد شيخ أحمد، ومبعوث الأمين العام الحالى مارتن جريفثس.

وشدد البيان على التزام الجيش اليمنى وقوات التحالف بمسئولياتهم ومراعاتهم لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، خلال عمليات تحرير المدينة.

وعبرت الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية لتعهدات المانحين الدوليين المخصصة للبلاد قائلة "تعبر الحكومة اليمنية عن تقديرها العميق لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وغيرهم من المانحين لتعهداتهم السخية فى الفعالية عالية المستوى للمانحين الدوليين لليمن 2018، والتى نظمتها الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتى السويد وسويسرا، وتحث جميع المانحين على الإيفاء بهذه التعهدات بشكل عاجل".