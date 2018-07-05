اليمن: مقتل 17 من ميليشيات الحوثى فى الضالع

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قتل 17 عنصرا من مليشيا الحوثى وجرح آخرون، اليوم الخميس، فى معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والمليشيا الإرهابية بجبهة مريس، شمالى محافظة الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن قوات الجيش الوطنى أفشلت محاولة تسلل للعناصر الحوثية عبر مواقع الرحبة والصلول فى منطقة سون الواقعة غرب جبهة مريس المحاذية لمحافظة إب، شمالى الضالع.

وأكدت المصادر، أن المتمردين تراجعوا فى المنطقة تحت الضغط العسكرى لقوات الجيش بعد تقدمهم فى المنطقة.