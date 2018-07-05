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النقض تنظر طعون المتهمين فى أحداث اقتحام قسم التبين.. اليوم

الخميس، 05 يوليه 2018 03:30 ص
النقض تنظر طعون المتهمين فى أحداث اقتحام قسم التبين.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، اليوم الخميس، الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ضد 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ضد 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون

 


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