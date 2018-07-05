النفط يتراجع بعد مطالبة ترامب لأوبك بخفض الأسعار

(رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بالخلاف التجارى المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذى أثار موجة هبوط أخرى فى الأسهم الآسيوية اليوم، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوما على واردات الخام الأمريكية فى موعد لم تحدده بعد.

وبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.69 دولار للبرميل.

واتهم ترامب أوبك أمس الأربعاء بدفع أسعار الوقود للصعود.

وقال ترامب على حسابه الشخصى بموقع تويتر "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة.

"هم يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها (أوبك) مقابل القليل جدا من الدولارات... هذا يجب أن يكون طريقا فى اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!".

كانت أوبك بدأت مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا تقييد الإنتاج فى 2017 لتعزيز الأسعار.

وجاءت ارتفاعات الأسعار فى الآونة الأخيرة مدفوعة بإعلان الولايات المتحدة عزمها إعادة فرض عقوبات على إيران من نوفمبر ، مستهدفة صادرات النفط.

وفى يونيو ، أعلنت أوبك وروسيا أنهما على استعداد لزيادة الإنتاج لتبديد المخاوف من نقص المعروض بسبب التعطل المفاجئ لإمدادات من فنزويلا وليبيا، ومن المرجح أيضا أن يعوضا الانخفاض المحتمل فى الإمدادات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

ورغم هذه الإجراءات الرامية لتعويض الإمدادات المتعطلة، قال جولدمان ساكس فى الرابع من يوليو فى مذكرة للعملاء إن "السوق ستظل تشهد نقصا" فى النصف الثانى من العام.

فى الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الولايات المتحدة "تفتح النار على العالم بأسره"، محذرة من أن الرسوم الأمريكية المزمعة على السلع الصينية ستضر سلاسل الإمداد العالمية.

جاءت هذه التصريحات فى ظل خطط واشنطن لفرض رسوم على واردات صينية تُقدر قيمتها بواقع 34 مليار دولار غدا الجمعة.

وقالت الجمارك الصينية على موقعها الإلكترونى إن رسوما صينية على سلع أمريكية ستطبق على الفور ردا على إجراء واشنطن.