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المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

الخميس، 05 يوليه 2018 11:56 ص
المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد ـ تصوير أحمد معروف
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن المؤبد لمستشار المعزول عبد الله شحاته و13 آخرين، والمشدد 15 عاما لـ6 آخرين و10 سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" .
 
صدر الحكم برئاسة الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
 
 
 
 

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