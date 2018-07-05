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الكرملين: من المستبعد حضور الرئيس بوتين مباراة روسيا وكرواتيا

الخميس، 05 يوليه 2018 01:31 م
الكرملين: من المستبعد حضور الرئيس بوتين مباراة روسيا وكرواتيا ديميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
موسكو (أ ش أ)
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قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من المستبعد أن يحضر لقاء روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف بيسكوف - فى تصريح اليوم الخميس - "حتى الآن المباراة ليست مطروحة على جدول مواعيد بوتين"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى سيتابع المباراة من موسكو.

ويلتقى المنتخب الروسى نظيره الكرواتى، بعد غد السبت، فى إطار مباريات دور الـ8 ببطولة كأس العالم.

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، لم يحدد بعد موعد زيارته إلى روسيا.

وردا على سؤال حول لقاء الرئيسين الروسى والكورى الشمالى على هامش المنتدى الاقتصادى الشرقى فى سبتمبر المقبل، قال بيسكوف، اليوم الخميس " لا يوجد تأكيد نهائى لهذا اللقاء ونحن تقدمنا بدعوة لكيم جونج أون لزيارة روسيا، لكن كوريا الشمالية لم تحدد بعد موقفها".

وأضاف "بمجرد اتضاح الأمر، سوف نعلن عن ذلك"، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل فى المنتدى الاقتصادى الشرقى سيكون عاليًا جدًا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد دعوة الزعيم الكورى الشمالى لزيارة روسيا، قائلا "يمكن أن تكون فى سبتمبر فى إطار منتدى الاقتصادى الشرقى أو ربما سيتم التوافق عليها بشكل منفصل عبر وزارة الخارجية الروسية".

 


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