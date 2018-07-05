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"القوى العاملة": أسرة "مصطفى" تستحق معاشا من تاريخ وفاته بإيطاليا

الخميس، 05 يوليه 2018 07:23 ص
"القوى العاملة": أسرة "مصطفى" تستحق معاشا من تاريخ وفاته بإيطاليا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المصرى "مصطفى . م .خ" المتوفى  فى 8 يناير 2014 بمدينة برجامو الإيطالية، والتى تقيم بمحافظة المنوفية، لمعرفة مستحقاتهم منذ تاريخ الوفاة، فضلا عن مساعدتها فى الحصول على معاشها فى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى.
 
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس" ، ومراجعة ملف التأمينات الخاص بالمتوفى، أظهر الفحص والمراجعة أن أسرة المتوفى تسحق معاشا كاملا عن فترة خدمة عائلهم بإيطاليا، وقام المكتب بالاتصال بالأسرة وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.
 
 

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