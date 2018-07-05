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القبض على 3 عاطلين اعتدوا بالضرب على سائق توك توك فى المنوفية

الخميس، 05 يوليه 2018 09:28 م
القبض على 3 عاطلين اعتدوا بالضرب على سائق توك توك فى المنوفية حبس -ارشيفية
المنوفيه - محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من القبض على ثلاثة عاطلين اعتدوا بالضرب على سائق توك توك.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتبلغ مركز شرطة أشمون من " ب ع ع "32  سنة سائق توك توك بقيام " ا ا م " 21 سنة، عاطل بإحداث إصابته بطلق نارى خرطوش بالظهر، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق، واتهم كلا من " ا ا ع " 20 سنة، و" م ا ع " 22 سنة بدون عمل، " ح م ح " 22 سنه عاطل لقيامهم بتحريض الأول للتعدى عليه وإحداث إصابته .
 
وتمكنت وحدة مباحث المركز تحت اشراف العميد محمد على رئيس فرع البحث، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعه وأقر بأنه أخفى السلاح الناري "فرد خرطوش" استخدمه في الواقعة طرف " س م س " 20 سنه عاطل، وتمكنت وحدة المباحث من ضبطه وبرفقته "ا س ع " 24 سنة، عاطل وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وكذلك سلاحين ناريين فرد خرطوش عيار 12 مم، تحرر عن الواقعه المحضر رقم ٢٣٨٧١ جنح أشمون وجارٍ العرض على النيابة العامة. 
 
 
 
 

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