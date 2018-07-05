الفريق محمد فريد يلتقى عدداً من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية

كتب زكى القاضى

فى إطار اهتمام القوات المسلحة بإعداد القادة، التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة .

ونقل رئيس الأركان تحيات الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئة السيد القائد الأعلى للقادة بتولى المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى أعناقهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية دائماً .

وأشار الفريق محمد فريد إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها فى إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأكد الفريق محمد فريد أن التغيرات والمستجدات الطارئة من حولنا يجب علينا مواجهتها بتطور داخل القوات المسلحة حتى نكون قادرين على مواجهة مختلف التحديات والمصاعب.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً موسعاً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات وأكد على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كافة عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعيا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والإعداد الشخصى الجيد والإلمام بكافة المهارات التى تمكنه من تنفيذ المهام ، وأوصاهم بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكرى ، والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤوسين على كافة المستويات والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة دائماً قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذى يصون السلام والتنمية، جاء ذلك خلال لقاء حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة.