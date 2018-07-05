العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

لقى شخص مصرعه بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، إثر انهيار حفرة بعمق 7 أمتار عليه، خلال التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بالقرية، فيما فر صاحب المنزل هاربا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز ومدينة الخانكة من انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بلاغا بانهيار منزل خلال تنقيب مالكه وآخر عن الآثار بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة.

وتبين أن المنزل ملك للمواطن إبراهيم عطية وأن حفرة على عمق 7 أمتار تحت الأرض انهارت على شخص يدعى جمعة فؤاد محمد 46 عاما، كان يساعد المالك فى التنقيب عن الآثار بعدما أوهمهما أحد الدجالين، بأن المنزل يقع أسفله كنز أثرى ومقبرة فرعونية مليئة بالكنوز، واتفق المتوفى وصاحب المنزل على الحفر خلسة، وخلال ذلك انهارت الحفرة بعد وصولهما لعمق 7 أمتار.

ومن جهته قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تشكيل لجنة لتأمين المنازل المجاورة للعقار المنهار ومعاينتها حفاظا على أرواح السكان.