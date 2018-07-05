video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

الخميس، 05 يوليه 2018 12:55 م
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة محافظة القليوبية، إثر انهيار حفرة بعمق 7 أمتار عليه، خلال التنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بالقرية، فيما فر صاحب المنزل هاربا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وإحالته للنيابة.
 
وتمكنت أجهزة الحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز ومدينة الخانكة من انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة بلاغا بانهيار منزل خلال تنقيب مالكه وآخر عن الآثار بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة.
 
وتبين أن المنزل ملك للمواطن إبراهيم عطية وأن حفرة على عمق 7 أمتار تحت الأرض انهارت على شخص يدعى جمعة فؤاد محمد 46 عاما، كان يساعد المالك فى التنقيب عن الآثار بعدما أوهمهما أحد الدجالين، بأن المنزل يقع أسفله كنز أثرى ومقبرة فرعونية مليئة بالكنوز، واتفق المتوفى وصاحب المنزل على الحفر خلسة، وخلال ذلك انهارت الحفرة بعد وصولهما لعمق 7 أمتار.
 
ومن جهته قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية تشكيل لجنة لتأمين المنازل المجاورة للعقار المنهار ومعاينتها حفاظا على أرواح السكان.
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (1)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (2)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (3)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (4)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (5)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة
 
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة (6)
العثور على جثة شخص بعد انهيار حفرة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لاستخراج جثه عربجي غرق بترعة الإسماعيلية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة