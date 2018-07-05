video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"العاصمة الإدارية": مشروعات للشباب فى تدوير المخلفات والنقل الداخلى بالمدينة

الخميس، 05 يوليه 2018 12:36 م
"العاصمة الإدارية": مشروعات للشباب فى تدوير المخلفات والنقل الداخلى بالمدينة العاصمة الإدارية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف ياسر البارودي رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية، أن شركته ستقوم بعمل حزمة مشروعات للشباب فى مجال إعادة تدوير المخلفات ومشروعات النقل الداخلى فى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة مركز للصناعات التراثية والحرفية ومشروعات للأطعمة السريعة بتمويل ودعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة العاصمة الإدارية وجهاز المشروعات الصغيرة، أن شركته ستقوم بتوفير فرع لجهاز المشروعات بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 متر متضمنا مقر إدارى، ومكان يسمح بتمل معرض دائم لمنتجات عملاء جهاز المشروعات الصغيرة وكذلك توفيره مبنى مجهز للجهاز فى حدود 2000 متر لإقامة معرض دائم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز المشروعات يوقع عقدا مع "العاصمة الإدارية" ويستهدف 20 % نموا بتمويلاته

العاصمة الإدارية

جهاز المشروعات الصغيرة

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

مشروعات للشباب




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة