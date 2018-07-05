"العاصمة الإدارية": مشروعات للشباب فى تدوير المخلفات والنقل الداخلى بالمدينة

كتب إسلام سعيد

كشف ياسر البارودي رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية، أن شركته ستقوم بعمل حزمة مشروعات للشباب فى مجال إعادة تدوير المخلفات ومشروعات النقل الداخلى فى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة مركز للصناعات التراثية والحرفية ومشروعات للأطعمة السريعة بتمويل ودعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة العاصمة الإدارية وجهاز المشروعات الصغيرة، أن شركته ستقوم بتوفير فرع لجهاز المشروعات بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 متر متضمنا مقر إدارى، ومكان يسمح بتمل معرض دائم لمنتجات عملاء جهاز المشروعات الصغيرة وكذلك توفيره مبنى مجهز للجهاز فى حدود 2000 متر لإقامة معرض دائم.