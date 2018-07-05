الصين: لن نرضخ للتهديد قبيل حرب تجارية وشيكة.. وأمريكا تضر نفسها

بكين (أ ف ب)

هاجمت الصين اليوم الخميس، الولايات المتحدة بقولها إن واشنطن تسبب الأذى لنفسها مؤكدة أنها لن ترضخ للتهديد قبيل حرب تجارية وشيكة بين القوتين الاقتصاديتين.

وتدخل الرسوم الجمركية الجديدة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية إلى السوق الأمريكى حيز التنفيذ الجمعة فى حين توعدت الصين برد مماثل وفوري.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج إن "الولايات المتحدة هى التى تسببت بهذه الحرب التجارية، نحن لا نريد أن نخوضها، ولكن حفاظاً على مصالح البلد والناس، ليس أمامنا من خيار سوى أن نقاتل".

وتركز الرسوم التى أعلنتها واشنطن على المكونات الصناعية مثل قطع الحواسيب الشخصية ومضخات الوقود ومعدات البناء والسيارات، وفق البيانات الصادرة عن شركة "بنجيفا" للمعلومات التجارية.

وقال جاو أن معظم هذه الصادرات تصنعها بالفعل شركات أميركية ودولية فى الصين.

وقال إنه "ضمن ما يُسمى القائمة الأمريكية للمنتجات الخاضعة للضريبة بقيمة 34 مليار دولار، نحو 20 مليار دولار أو 59% منها من صنع شركات استثمارية أجنبية تمثل الشركات الأميركية قسماً مهماً منها".

وأضاف أن "التدابير الأميركية تتعرض فى الأساس للإمدادات العالمية ولسلسلة القيمة. وببساطة، الولايات المتحدة تطلق النار على كل العالم، وتطلق النار على نفسها كذلك".

وتعليقا على أنباء تحدثت عن احتمال فرض ضرائب أمريكية على كل منتج صادر من الصين، قال جاو إن "استخدام عصا الرسوم الجمركية كأداة تخويف فى التجارة يتعارض مع روح العصر".

وأضاف أن "الصين لن تنحنى فى وجه التهديد والابتزاز".