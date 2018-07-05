video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: لن نرضخ للتهديد قبيل حرب تجارية وشيكة.. وأمريكا تضر نفسها

الخميس، 05 يوليه 2018 09:24 ص
الصين: لن نرضخ للتهديد قبيل حرب تجارية وشيكة.. وأمريكا تضر نفسها الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ف ب)
إضافة تعليق

هاجمت الصين اليوم الخميس، الولايات المتحدة بقولها إن واشنطن تسبب الأذى لنفسها مؤكدة أنها لن ترضخ للتهديد قبيل حرب تجارية وشيكة بين القوتين الاقتصاديتين.

وتدخل الرسوم الجمركية الجديدة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية إلى السوق الأمريكى حيز التنفيذ الجمعة فى حين توعدت الصين برد مماثل وفوري.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فنج إن "الولايات المتحدة هى التى تسببت بهذه الحرب التجارية، نحن لا نريد أن نخوضها، ولكن حفاظاً على مصالح البلد والناس، ليس أمامنا من خيار سوى أن نقاتل".

وتركز الرسوم التى أعلنتها واشنطن على المكونات الصناعية مثل قطع الحواسيب الشخصية ومضخات الوقود ومعدات البناء والسيارات، وفق البيانات الصادرة عن شركة "بنجيفا" للمعلومات التجارية.

وقال جاو أن معظم هذه الصادرات تصنعها بالفعل شركات أميركية ودولية فى الصين.

وقال إنه "ضمن ما يُسمى القائمة الأمريكية للمنتجات الخاضعة للضريبة بقيمة 34 مليار دولار، نحو 20 مليار دولار أو 59% منها من صنع شركات استثمارية أجنبية تمثل الشركات الأميركية قسماً مهماً منها".

وأضاف أن "التدابير الأميركية تتعرض فى الأساس للإمدادات العالمية ولسلسلة القيمة. وببساطة، الولايات المتحدة تطلق النار على كل العالم، وتطلق النار على نفسها كذلك".

وتعليقا على أنباء تحدثت عن احتمال فرض ضرائب أمريكية على كل منتج صادر من الصين، قال جاو إن "استخدام عصا الرسوم الجمركية كأداة تخويف فى التجارة يتعارض مع روح العصر".

وأضاف أن "الصين لن تنحنى فى وجه التهديد والابتزاز".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

قائمة أمريكية بواردات صينية بـ 50 مليار دولار سنويا ستخضع لرسوم جمركية

الممثل التجارى الأمريكى: واشنطن ستفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار

الصين

امريكا

حرب تجاريه بين الصين وامريكا

الواردات الصينيه

الرسوم الجمركيه

الاسواق الامريكيه




لا تفوتك
ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

ياسر برهامى فى فتوى جديدة: أخذ قرض من بنك إسلامى حرام وتحايل على الربا

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

"مصر تنطلق".. الحكومة تستهدف خفض الأدوية الناقصة وإنشاء مصنع لعلاج الأورام

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

كأس العالم 2018.. 32 لاعبا مهددون بالغياب عن مواجهات دور قبل النهائى

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

فيديو.. الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة تسلقت تمثال الحرية فى نيويورك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

بالأرقام.. عام 2017 يسجل أقل معدل للمواليد منذ 10 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة