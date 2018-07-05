الصين: أمريكا "تفتح النار" على العالم بتهديدات الرسوم الجمركية

رويترز

حذرت الصين اليوم الخميس من أن الولايات المتحدة "تفتح النار" على العالم برسومها الجمركية التى تهدد بفرضها، وقالت إنها سترد فور دخول الإجراءات الأمريكية حيز التطبيق، فى إطار تشديد بكين لهجتها فى نزاعها التجارى المرير مع واشنطن.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية على واردات صينية قيمتها 34 مليار دولار اعتبارا من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وهو ما يوافق بعد قليل من منتصف النهار فى بكين.

كان ترامب هدد بتصعيد النزاع التجارى بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 450 مليار دولار إذا ردت الصين، وهز النزاع الأسواق المالية بما فيها الأسهم والعملات وتجارة السلع العالمية من فول الصويا إلى الفحم.

وكانت الصين قالت إنها لن "تطلق الرصاصة الأولى"، لكن الجمارك الصينية أوضحت اليوم الخميس أن الرسوم الجمركية الصينية على سلع أمريكية ستطبق فور بدء تطبيق الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.

وحذر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ فى مؤتمر صحفى أسبوعى من أن الرسوم الأمريكية المزمعة ستضر سلاسل الإمداد العالمية التى تشمل الشركات الأجنبية فى ثانى أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال قاو "إذا طبقت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، فإنها ستفرض فى الواقع رسوما على شركات من جميع البلدان بما فيها الشركات الصينية والأمريكية".

وأضاف "الإجراءات الأمريكية تهاجم بشكل أساسى سلاسل الإمداد والقيمة العالمية. ببساطة، تفتح الولايات المتحدة النار على العالم بأسره بما فى ذلك هى نفسها".

وتابع "لن ترضخ الصين للتهديدات والابتزاز، ولن تتراجع عن عزمها الدفاع عن التجارة العالمية والنظام المتعدد الأطراف".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك "إجراءات نوعية" ستستهدف الشركات الأمريكية فى الصين فى إطار حرب تجارية، قال قاو إن الحكومة ستحمى الحقوق القانونية لجميع الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد.

وقال "سنواصل تقييم الأثر المحتمل للحرب التجارية التى بدأتها الولايات المتحدة على الشركات وسنساعد هذه الشركات فى تخفيف الصدمات المحتملة".

وتخطط الصين لفرض رسوم جمركية على مئات السلع الأمريكية تستهدف بعض أهم الصادرات الأمريكية ومنها فول الصويا والسرغوم والقطن مما يهدد المزارعين الأمريكيين فى الولايات التى دعمت ترامب مثل تكساس وأيوا.

وفى أحدث مؤشر على تأثير الرسوم على التجارة، غيرت سفينة تحمل فحما أمريكيا وجهتها من الصين إلى سنغافورة أمس الأربعاء.

حذرت منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء من أن الحواجز التجارية التى أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض التعافى الاقتصادى العالمى للخطر، وأن آثار هذه الحواجز بدأت تظهر بالفعل.

وزادت التوترات بعدما منعت محكمة صينية مؤقتا شركة مايكرون تكنولوجى الأمريكية من بيع منتجاتها من أشباه الموصلات فى أكبر سوق عالمية للرقائق بدعوى انتهاك براءات الاختراع الخاصة بشركة يونايتد مايكروالكترونيكس كورب التايوانية.

وقال مصدر صناعى أمريكى "هناك احتمال بنسبة 99 بالمئة لبدء فرض الرسوم الجمركية غدا الجمعة".

وأضاف المصدر "بصراحة، لا أعلم ما الخطوة التى قد تقدم عليها الصين الآن وتحول دون فرض الولايات المتحدة للرسوم"، مشيرا إلى أنه لا توجد دلائل على أن هناك تواصلا حقيقيا بين الحكومتين فى الوقت الراهن قد يؤدى إلى إلغاء فرض الرسوم.

وصرح دبلوماسى غربى كبير لرويترز بأنه لا توجد مؤشرات على إجراء أى محادثات فى الوقت الراهن بين البلدين، ولا حتى عبر قنوات سرية.

وقال المصدر الصناعى إن الصين عجزت عن تبديد مخاوف إدارة ترامب بشأن السياسات التجارية الصينية، على الأقل فى خمسة مجالات رئيسية، تشمل النقل الإجبارى للتكنولوجيا وطاقة الإنتاج الصناعى الفائضة بالصينى والدعم الحكومى وإصلاح الشركات الصينية المملوكة للدولة والقيود التى تفرضها بكين فى قطاع الحوسبة السحابية.