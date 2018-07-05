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الخميس، 05 يوليه 2018 04:57 م
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الصليب الأحمر ينفى استئناف أنشطته فى اليمن لعدم وجود الضمانات الأمنية

الخميس، 05 يوليه 2018 03:24 م
الصليب الأحمر ينفى استئناف أنشطته فى اليمن لعدم وجود الضمانات الأمنية الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
جنيف(أ ش أ)
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن، اليوم الخميس، إن أنشطتها لاتزال معلقة لعدم حصولها على الضمانات الأمنية اللازمة فى وقت أعلن فيه مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 100 ألف مدنى من محافظة الحديدة بسبب المعارك الدائرة هناك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن عدنان حزام فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكي، أن اللجنة تأمل فى استئناف أنشطتها بشكل كامل فى اليمن، لكنها لم تحصل بعد على الضمانات الأمنية اللازمة.

وأضاف حزام، أن أنشطة اللجنة لاتزال معلقة باستثناء الأنشطة المنقذة للحياة فى مجال الجراحة والصحة والمياه.

وأعلن مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت، الشهر الماضي، سحب اللجنة الدولية 71 من موظفيها فى اليمن، لافتا إلى أن بعثة اللجنة فى اليمن تلقت العديد من التهديدات.

 


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