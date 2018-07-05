السفير البريطانى: "نيوتن مشرفة" أكبر برنامج علمى مشترك فى مصر

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قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، إن صندوق "نيوتن مشرفة" أكبر برنامج علمى مشترك فى مصر، حيث خصص مبلغ 50 مليون جنيه استرلينى للبحث عن ستيفن هوكينج وأحمد زويل وإسحاق نيوتن المستفبل بتمويل مشترك من مصر والمملكة المتحدة.

جاء دلك خلال لقاء السفير اليوم الخميس، مع 44 من طلاب الدكتوراه فى مجال العلوم قبل توجههم إلى المملكة المتحدة فى منحة دراسية.

وذكر المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة أن هؤلاء الطلاب، ومن بينهم 23 طالبة، هم آخر المستفيدين من المنح الدراسية التى يُقدمها صندوق نيوتن - مشرفة – وهو أكبر برنامج علمى ثنائى يجرى تنفيذه فى مصر باستثمار قدره 50 مليون جنيه إسترلينى فى مجال العلوم والابتكار فى مصر.

واشار إلى انه منذ تأسيسه فى عام 2014، دعم صندوق نيوتن-مُشرفة 172 عالمًا من مصر لاستكمال دراستهم فى المملكة المتحدة للحصول على شهادات الدكتوراه. يشترك فى تمويل الصندوق كل من وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة (BEIS) ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، ويُقدم فى إطاره المجلس الثقافى البريطانى برنامج المنح الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه .

قال السفير البريطانى فى مصر إنه " منذ تأسيسه فى عام 2014، ركز صندوق نيوتن مشرفة على تمكين العلماء المصريين وتزويدهم بأحدث مرافق الأبحاث لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية كى تفيد مصر.

ومن ناحيته اوضح أليكس لامبرت، القائم بأعمال مدير المجلس البريطانى فى مصر انه تم وضع هدف فى العام الماضى ألا وهو ضمان أن يكون نصف علمائنا المشاركين فى البرنامج من النساء، ونحن سعداء للغاية هذا العام بتحقيقنا لذلك الهدف.

وتابع "وهذا لا يعتبر تغيير فى معايير القبول لدينا. ففى العام الماضي، شجعنا كثيرًا النساء فى مجال العلوم من جميع أنحاء مصر للتقدم لهذه المنحة وكل المتقدمين لدينا يستحقون هذه الفرصة.

سيعمل هؤلاء الطلاب على تكوين صداقات والتعرف على أشخاص من جميع أنحاء العالم خلال فترة وجودهم فى المملكة المتحدة. وكما يقول علماؤنا هى تجربة إيجابية تغيرهم مدى الحياة ".

ينتمى جميع العلماء والباحثين المختارين إلى عدد متنوع من الجامعات والمؤسسات من مختلف المحافظات فى جميع أنحاء مصر ومنها جامعات القاهرة وعين شمس وسوهاج والمنصورة وبورسعيد والدلتا والسويس وصعيد مصر.

يُمنح الباحثون فى بعثة الإشراف المشترك على درجة الدكتوراه عامًا لإجراء بحوثهم فى إحدى مؤسسات التعليم العالى البريطانية كجزء من شهادة الدكتوراه التى يعملون على إعدادها فى إحدى الجامعات المصرية، بينما يقضى الحاصلون على بعثة دكتوراه كاملة ثلاث سنوات وتُمنح الدرجة من إحدى مؤسسات التعليم العالى البريطانية.

يركز البرنامج على تطوير قدرات القطاع العلمى المصرى؛ وزيادة حجم البحث العلمى الجيد والابتكار فى مصر؛ والمساعدة فى التخفيف من الآثار السلبية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها مصر من خلال البحث والابتكار.

يدعم البرنامج الأنشطة من خلال موضوعات ذات أولوية محددة، حسبما قررت الحكومة المصرية. وتشمل هذه الموضوعات الإدارة المستدامة للمياه، والطاقة المتجددة، والإنتاج الغذائى المستدام، وعلم الآثار والتراث الثقافي، والرعاية الصحية الشاملة وبالأسعار المعقولة. ويعتبر صندوق نيوتن - مشارفة جزءًا أساسيًا فى بناء شراكة مستدامة طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة بين قطاعات العلوم والابتكار البريطانية والمصرية.

وتعتبر هذه المنحة أحد عناصر دعم المملكة المتحدة الأوسع للتعليم العالى فى مصر، حيث شهد هذا العام وحده منح 44 منحة لإجراء أبحاث الدكتوراه فى المملكة المتحدة.