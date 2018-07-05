السعودية تستضيف مؤتمرا دوليا للعلماء المسلمين لبحث سلام واستقرار أفغانستان

الرياض (أ ش أ)

تستضيف المملكة العربية السعودية "المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار فى جمهورية أفغانستان" وذلك فى مدينة جدة ومكة المكرمة يومى 10 و11 يوليو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المؤتمر الذى يقام استنادا إلى قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلام، ويحضره قادة علماء الدين فى أفغانستان، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم، يهدف إلى المساعدة فى جهود تحقيق السلام والاستقرار فى أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف فى جميع أشكاله وتجلياته، وذلك على أساس تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.