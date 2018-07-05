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الزراعة: 4 إجراءات لحماية الماشية من الجلد العقدى.. تعرف عليها

الخميس، 05 يوليه 2018 01:00 م
الزراعة: 4 إجراءات لحماية الماشية من الجلد العقدى.. تعرف عليها كيف تواجه الزراعة مرض الجلد العقدى
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عدة إجراءات للتصدى لمرض الجلد العقدى وحماية الماشية من المرض ، والإجراءات التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات  البيطرية للسيطرة والتحكم بالمرض: وهى كالآتى

1-مرض الجلد العقدى أحد الأمراض التى تستوجب التحصين الإجبارى لذا تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين رؤوس الإبقار ابتداء من عمر ثلاثة أشهر فأكثر بجميع أنحاء الجمهورية من خلال برامج وحملات دورية للتحصين كل 6 شهور كما تحرص الهيئة على تنفيذ تلك البرامج قبل التوقيتات المتوقعة لانتشار المرض (موسم تكاثر الحشرات الناقلة) خلال شهرى فبراير وأكتوبر من كل عام.

2- قيام إدارات وأقسام الإرشادات بمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية بحملات مكثفة للتوعية قبل وأثناء تنفيذ حملات التحصين لإقناع وتوجيه المربيين بأهمية التحصين للوقاية من الإصابة وضرورة تقديم حيواناتهم للجان التحصين والتعاون معها.

3- مخاطبة المحليات لتكثيف حملات تطهير ورش البرك والمستنقعات والترع والمصارف وأماكن توالد الحشرات.

4- حال ظهور بؤر مرضية للمرض تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ برنامج للتحصين حول تلك البؤر للحد من انتشار المرض وكذلك تقوم بمخاطبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لغلق الأسواق ومنع حركة الحيوانات من والى المناطق المصابة.


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وزارة الزراعة

الجلد العقدى

اسواق الحيوانات

تحصين الماشية

الخدمات البيطرية




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