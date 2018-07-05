الزراعة: توفير لقاحات تحصين الماشية من الجلد العقدى بالمحافظات

كلف الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجنة من المتخصصين بالمرور علي المحافظات التي ظهرت فيها حالات إصابة بمرض الجلد العقدى، للاطمئنان على توافر اللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض.

كما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منح 100 ألف جنيه من صندوق التأمين على الماشية كدعم مادى لتدبير الأدوية اللازمة لكل محافظة من المحافظات الثلاث المصابة بالمرض وهى الفيوم وبني سويف والمنيا، بالإضافة إلى 130 ألف جنيه مقدمة من محافظ المنيا، و100 ألف من محافظ الفيوم، على أن يتحمل صندوق التأمين على الماشية التعويض اللازم لأصحاب المواشى النافقة المؤمن عليها فقط والتى أصيبت بالمرض.



