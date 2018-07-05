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الخميس، 05 يوليه 2018 11:46 م
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الرئيس عبد ربه يوجه بتنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية المواطن اليمنى

الخميس، 05 يوليه 2018 11:17 م
الرئيس عبد ربه يوجه بتنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية المواطن اليمنى الرئيس اليمنى
كتبت - إيمان حنا
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أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية على أهمية تفعيل عمل وأداء الأجهزة الامنية والوقائية المعنية بدورها نحو أمن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومي للبلد في مواجهة التحديات التي تتربص بالوطن من قوى الشر والعدوان من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران واذرعها الارهابية المختلفة.
 
وشدد الرئيس خلال لقاءه الْيَوْم برئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي اللواء ركن عبده الحذيفي واللواء احمد المصعبي على أهمية تعزير الجهود للارتقاء بالمهام والواجبات .
 
ووجه الرئيس خلال اللقاء بتقديم مقترح لدمج جهازي الأمن القومي والسياسي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.
 
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
 

 


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