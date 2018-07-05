الرئيس عبد ربه يوجه بتنفيذ إجراءات أمنية جديدة لحماية المواطن اليمنى

كتبت - إيمان حنا

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية على أهمية تفعيل عمل وأداء الأجهزة الامنية والوقائية المعنية بدورها نحو أمن الوطن والمواطن وحماية الأمن القومي للبلد في مواجهة التحديات التي تتربص بالوطن من قوى الشر والعدوان من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران واذرعها الارهابية المختلفة.